Автомойка взорвалась в Нур-Султане

Взрыв прогремел в котельной одной из автомоек в Нур-Султане, проинформировали в пресс-службе ДЧС.

Уточняется, что ЧП произошло на майке авто, расположенной по адресу – улица Ер Кокше, 37.

На место прибыли пожарные в составе 21 человек личного состава и 5 единиц техники. На месте было установлено, что в котельной, пристроенной к двухэтажному зданию автомойки, на первом этаже произошел хлопок котла отопления без последующего горения.

В результате ЧП с переломом ноги с места происшествия госпитализирован в городскую больницу №1 мужчина 2000 года рождения, передает Sputnik Казахстан.