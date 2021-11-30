Снегопад в Москве привел к пробкам в девять баллов

Вечером во вторник Москва стоит в девятибалльных пробках, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

Сложнее всего ситуация на дорогах в центре города: стоят Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост, Лубянская площадь, Лубянский проезд, Большая Лубянка.

Заторы образовались на бульварном кольце: стоит Яузский бульвар, нет движения от Чистопрудного до Рождественского бульвара, от Страстного до Никитского бульвара.

Пробка образовалась на Садовом кольце в обоих направлениях, на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.

Отдельные затруднения наблюдаются на МКАД. Заторы есть на Ленинградском шоссе, остальные вылетные магистрали относительно свободны. Затруднено движение на Ленинском проспекте, на проспекте Мира.

Ситуация осложнена снегопадом и гололедом, кроме того, на 92 км внешней стороны МКАД загорелся автомобиль в правой полосе движения.