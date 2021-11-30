Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева дали поручения при крушении военного вертолета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева дали поручения в связи с захоронением погибших в результате падения военного вертолета. Об этом сообщил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Он также добавил, что траурные мероприятия будут проводиться в течение завтрашнего дня.

Ранее сообщалось, что вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился утром во вторник при посадке в учебном центре "Гараэйбат", в результате погибли 14 человек, двое получили ранения.