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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева дали поручения при крушении военного вертолета

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева дали поручения при крушении военного вертолета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева дали поручения в связи с захоронением погибших в результате падения военного вертолета.  Об этом сообщил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Он также добавил, что траурные мероприятия будут проводиться в течение завтрашнего дня.

Ранее сообщалось, что вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился утром во вторник при посадке в учебном центре "Гараэйбат", в результате погибли 14 человек, двое получили ранения.

 

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