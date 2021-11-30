Мишустин: в мире распространяется малоизученный штамм "омикрон"

Улучшение эпидемиологической ситуации в ряде регионов России - не повод расслабляться, особенно на фоне угрозы омикрон-штамма, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Распространение коронавируса продолжается по всему миру. При этом эксперты предупреждают о появлении нового, пока малоизученного штамма", - напомнил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Россия ввела ограничение авиасообщения и въезда для иностранных граждан из ряда стран для того, "чтобы минимизировать риск проникновения нового штамма", отметил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что по-прежнему "все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться в полном объеме".

Он призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса в регионах, поскольку она остается самым надежным способом защиты здоровья.