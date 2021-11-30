Глава Госпогранслужбы Азербайджана рассказал о состоянии выживших в крушении вертолета (ВИДЕО)

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев рассказал подробности о крушении вертолета и состоянии здоровьях двух выживших.

Погибли при крушении 14 человек, из них один штатский, еще двое получили различные травмы.

Вертолет разбился при посадке в учебном центре "Гараэйбат", сообщил он на брифинге в связи с крушением Ми-17. Генпрокуратура исключила внешние причины трагедии. Что именно произошло, станет известно после тщательного изучения всех данных. В настоящее время специалисты изучают запись с черного ящика вертолета.

Глава Госпогранслужбы выразил соболезнования родным и близким погибших и рассказал о состоянии двоих выживших в крушении. По словам генерал-полковника, оба они находятся в военном госпитале Госпогранслужбы и чувствуют себя нормально.

Разбившийся вертолет "был относительно новым и незадолго до события его ремонтировали", отметил Глава Госпогранслужбы.

Этим утром Гулиев побывал на место крушения. "После первичного осмотра вместе с руководителями правоохранительных органов я доложил об инциденте президенту Ильхаму Алиеву. Глава государства дал соответствующие указания о более детальном выяснении причин инцидента, похоронами погибших и лечением пострадавших", - рассказал он.