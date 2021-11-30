Названы имена погибших и раненых при крушении военного вертолета в Азербайджане

Госпогранслужба Азербайджана обнародовала имена 14 погибших и двоих раненых при крушении военного вертолета.

В результате аварии погибли: "полковник Физули Джавадов, полковник-лейтенант Эмиль Назиров, майор Эльмир Гасанов, майор Эмиль Майылов, майор Эльбрус Ахмедов, майор Мурад Мамедов, майор Эмиль Алиев, капитан медицинской службы Джейхун Ахмедханов, капитан Джавид Байрамлы, капитан Хаййям Алиев, капитан Теймур Гараисаев, лейтенант Абдулла Сулейманов, старший лейтенант Фарид Нагиев, а также рабочий Эльчин Набиев", - говорится в сообщении.

Ранения различной степени тяжести получили полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", а также другим статьям. Расследование уголовного дела находится под особым контролем генерального прокурора Азербайджана.

По словам начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, генерал-полковника Эльчина Гулиева, погибший пилот полковник Физули Джавадов был очень опытным летчиком. "Он был участником первой карабахской войны", - сказал он.

Ранее сообщалось, что вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился утром во вторник при посадке в учебном центре "Гараэйбат", в результате погибли 14 человек, двое получили ранения.