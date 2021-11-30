Похороны шехидов, погибших при крушении вертолета в Азербайджане, состоятся 1 декабря
Вечером во вторник тела погибших при крушении вертолета военнослужащих доставили в Баку. Родные посетили Центр патологической анатомии и опознали погибших офицеров.
Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев сообщил ранее, что согласно законодательству Азербайджана, погибшие в авиакатастрофе получат статус шехида.
Похороны шехидов состоятся в среду, 1 декабря.
Крушение вертолета произошло утром во вторник в учебном центре "Гараэйбат", погибли 14 человек, двое получили ранения.