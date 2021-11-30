Генпрокуратура Азербайджана: внешние причины крушения вертолета Ми-17 исключены

Генпрокуратура Азербайджана исключила внешние причины крушения вертолета Ми-17 Госпогранслужбы (ГПС) республик.

"Наличие каких-либо внешних вмешательств при крушении вертолета Ми-17 Госпогранслужбы исключается", - сообщили в ведомстве.

Среди возможных причин крушения - неосторожность пилота, техническая неисправность, погодные условия.

Специалисты осмотрели место происшествия. "В настоящее время с привлечением специалиста Минобороны изучается черный ящик вертолета", - добавили в Генпрокуратуре

Вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился утром во вторник при посадке в учебном центре "Гараэйбат", в результате погибли 14 человек.