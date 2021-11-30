На Москву обрушилось почти 40% месячной нормы осадков

В Москве менее чем за сутки выпало почти 40% месячной нормы осадков. Об этом сообщила во пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Уточняется, что прирост свежевыпавшего снега составляет до сантиметра.

в сообщении также говорится о тос, что в настоящее время в столице два градуса ниже нуля. "Это может способствовать образованию гололедицы", - говорится в релизе в сообщении.

В Москве объявлено штормовое предупреждение, также отмечает пресс-служба.