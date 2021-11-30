Онищенко: данных о неэффективности вакцин против "омикрон"-штамма

В настоящее время нет данных о том, что существующие вакцины будут неэффективны против "омикрон"-штамма COVID-19, сообщил врач-эпидемиолог и академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко.

"Сегодня нет данных о том, что новая версия вируса преодолевает иммунный барьер, который создан с помощью вакцины и перенесенной болезни", - далее он отметил, что также нет данных и о том, что такая разновидность коронавируса более опасна для детей.

Ранее сообщалось, что новый штамм был зафиксирован в ноябре на юге Африки. Он содержит большое количество мутаций и, по мнению экспертов, является более опасным, чем "дельта"-штамм.