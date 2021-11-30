Более 70 млн россиян сделали прививку от коронавируса

В России число вакцинированных от COVID-19 превышает 70 млн человек, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Вакцинированы за прошедшую неделю почти 3 млн человек, это почти 426 тыс. в сутки <…> Всего вакцинированы на сегодняшний день более 70 млн граждан", - сообщил министр во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Население России на 1 января 2021 года, по данным Росстата, превышало 146 млн человек.

Глава Минздрава также отметил, что прививку от коронавируса сделали более половины россиян старше 60 лет.