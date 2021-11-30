Обязанности задержанного и. о. министра промышленности КЧР исполняет его зам

Обязанности и. о. главы Министерства промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизира Боранукова, исполняет первый замминистра Рустам Эркенов, сообщили в республиканском правительстве.

Ранее сообщалось, что Хизир Борануков был задержан в Ставрополе за нарушение подписки о невыезде,

Согласно информации ряда СМИ, Хизир Борануков до назначения в правительство республики возглавлял управление капитального строительства АО "Газпром газораспределение Ставрополь", он находился под подпиской о невыезде и не мог покидать Черкесск без разрешения следователя, передает ТАСС. Он был задержан за нарушение меры пресечения и вернули в Карачаево-Черкесию.