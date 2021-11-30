Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры. Об этом информирует пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Турции выразил глубокие соболезнования азербайджанскому коллеге в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы при выполнении учебных полетов. В свою очередь Байрамов выразил благодарность турецкому коллеге за соболезнования и подчеркнул, что братская Турция всегда разделяет с Азербайджаном как радость, так и горе.

Далее он выразил соболезнования в связи с погибшими и пострадавшими в результате урагана в Стамбуле.