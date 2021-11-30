Путин: международное сообщество должно строиться на общих правилах

Президент России Владимир Путин уверен, международное сообщество должно быть равноправным, а правила в нем - общими. Об этом он сказал во вторник на заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Нужно построить такую модель международного общения, чтобы все участники международного сообщества чувствовали себя равноправными, чтобы начали действовать общие правила. Не жить по чьим-то правилам, неизвестно кем и как прописанным, а жить по общим [правилам], согласованным и принятым международным сообществом. Это значит по стабильным правилам", - заявил Путин.

По его мнению, такие условия в сфере торговых отношений, сделают возможной ситуацию, "когда ведущие экономики мира не будут навязывать более слабым экономикам свою волю и диктовать, как им строить свою торговую политику, не буду препятствовать инвестициям, не будут закрывать расчеты в определенных валютах". "Если мы будем стремиться выстраивать такие отношения, то, на мой взгляд, сможем перейти к более сбалансированному миру, сбалансированным отношениям, а значит, к большему эффекту от всех задач, которые мы перед собой ставим", - отметил российский лидер.

Существующая сейчас модель международных отношений дает возможность некоторым странам "использовать преимущества в оборонной сфере и пытаться диктовать условия в экономике", вводить санкции. Такое искажение не позволяет другим странам развивать свой потенциал, ведет к напряжению в различных точках планеты.