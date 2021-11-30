Первая встреча президентов Азербайджана и Ирана 30 ноя в 17:50 На полях Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде (Туркменистан) состоялась первая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с новым президентом Ирана Ибрагимом Раиси 875 просмотров Видео Азербайджан Иран Мировые новости Политика Иран Азербайджан Ильхам Алиев Ибрагим Раиси Туркменистан Ещё ... Далее Путин: международное сообщество должно строиться на общих правилах Ранее Швеция не намерена вступать в НАТО Читайте Вестник Кавказа в