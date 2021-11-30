Швеция не намерена вступать в НАТО

Новый премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, представляя политику нового правительства, что страна не будет вступать в Североатлантический альянс.

"Неучастие в военных союзах хорошо служит нашей стране и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет подавать заявку на членство в НАТО. Швеция не будет занимать пассивную позицию, если другая скандинавская страна или государство-член ЕС пострадает от стихийного бедствия или нападения, и мы ожидаем, что эти страны будут действовать таким же образом, если это коснется Швеции", - говорится в заявлении премьера.

Также Андерссон сообщила, что Швеция будет укреплять сотрудничество в области обороны с Финляндией и другими северными странами-соседями в рамках ЕС, с США и в партнерстве с НАТО.

В Швеции разрабатывается обновленная стратегия национальной безопасности, восстанавливаются пять полков и крыло ВВС страны, подчеркнула глава правительства.