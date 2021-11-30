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Hyundai едва не протаранил дом в Алматы

Hyundai едва не протаранил дом в Алматы

Автомобиль Hyundai Elantra едва не влетел в подъезд многоэтажного дома в Алматы, где водитель иномарки начал левый поворот с улицы Макатаева на улицу Муратбаева. В этот момент в него на полном ходу врезался Opel Omega. В результате удара Hyundai пролетел через бордюр и далее через тротуар и едва не влетел в дверь подъезда одного из многоэтажных жилых домов.

Водители пострадали, однако отказались от госпитализации, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

На месте работали сотрудники полиции, по факту ведется проверка.

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