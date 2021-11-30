Мобильный безлимитный интернет в России уходит в прошлое

Мобильные операторы решили сохранить для старых абонентов опцию безлимитного интернета, новым абонентам тарифы с безлимитным интернетом будут недоступны, рассказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile Review Эльдар Муртазин.

"Почти синхронно, но все же по отдельности российские операторы отменили безлимитные опции мобильного интернета на своих тарифных планах. Те тарифные планы, что включали безлимитный интернет, были изменены, в них появились ограничения", - уточняет Муртазин.

"Для новых (абонентов) тарифы с безлимитным доступом в сеть можно подключить на тарифах "Для ноутбука", Smart Top и ULTRA", - сообщили в пресс-службе МТС, пишет РИА Новости.

"Билайн" также обновил тарифную сетку, "расширили количество опций с неограниченным трафиком на конкретные, востребованные большинством услуги". "Для тех, кому необходимы расширенные возможности потребления услуг по доступу в интернет, есть опции тарифного плана "Интернет PRO", предназначенного для модемов и роутеров", - добавили в пресс-службе "Вымпелком".

"Мегафон" сохраняет доступной безлимитную опцию для новых абонентов для подключения через контактный центр.

В пресс-службе оператора Tele2 рассказали, что спрос на безлимиты упал, ранее такие тарифы также были интересны лишь узкой аудитории.