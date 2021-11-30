Путин предупредил о рисках использования криптовалют

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что использование криптовалют сопряжено с очень большими рисками,

В этой связи он отметил, что в ряде стран криптовалюты запрещены. "По -моему, в Китае запрещена, в некоторых других трех-четырех странах. Она ничем не обеспечена. Волатильность колоссальная, поэтому риски очень большие. Я тоже считаю, что нужно прислушаться к тем, кто говорит об этих больших рисках", - сказал он, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

Далее глава государства отметил, что в экономике ряда стран криптовалюты используются все больше и больше. "Надо внимательно следить за тем, как этот процесс будет развиваться", - обратил внимание российский лидер.