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Синоптики дали прогноз погоды на декабрь в СКФО

Синоптики дали прогноз погоды на декабрь в СКФО

В среднем в России температура в декабре будет около нормы, на юге и Северном Кавказе - чуть выше многолетних значений, сообщили в Гидрометцентре.

"В Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, в Приволжском федеральном округе, Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе - на один градус выше нормы", - рассказали синоптики о погоде в декабре.

Осадков в Воронежской и Белгородской областях, на севере Южного федерального округа ожидается также около среднего многолетнего количества.

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