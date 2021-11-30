Гарибашвили рассказал, что общего у Грузии, Украины и Молдовы

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на своей странице в социальной сети Twitter, что Грузию, Украину и Молдову объединяют европейские устремления и общие ценности.

"Мы начинаем первый визит "Ассоциированного трио" в Брюссель, в ходе которого состоятся встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Европарламента Давидом Марией Сассоли", - поведал глава грузинского правительства.

Гарибашвили также подчеркнул, что Грузия, Украина и Молдова являются верными участниками "Восточного партнерства". "Наша цель — продвинуться по пути политической, экономической и отраслевой интеграции с Евросоюзом", - цитирует его "Грузия Online".

Напомним, вечером 30 ноября в Брюсселе состоится встреча премьер-министров Грузии, Украины и Молдовы Ираклия Гарибашвили, Дениса Шмыгаля и Натальи Гаврилицы. После этого премьеры проведут переговоры с руководством Евросоюза.