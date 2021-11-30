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Премьер-министры Грузии, Украины и Молдовы проведут переговоры с руководством Евросоюза

Премьер-министры Грузии, Украины и Молдовы проведут переговоры с руководством Евросоюза

Сегодня в Брюсселе состоится встреча премьер-министров Грузии, Украины и Молдовы Ираклия Гарибашвили, Дениса Шмыгаля и Натальи Гаврилицы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдовы.

В ходе переговоров члены "Ассоциированного трио" обсудят возможности для развития партнерских отношений между государствами, продвижения диалога с Европейским союзом и достижения в европейской повестке.

Премьеры также встретятся с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и председателем Европарламента Давидом Сассоли, передает "Грузия Online".

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