Заболеваемость ОРВИ шестикратно выросла в Нур-Султане

Показатель заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом, в Нур-Султане вырос в 6 раз по сравнению с прошлым годом, рассказала главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова.

С начала эпидсезона в городе зарегистрировано 44 392 случая заражений ОРВИ, из них 32 случая гриппа типа А. показатель заболеваемости - 3 748 на 100 тыс жителей, это выше показателя аналогичного периода (с 1.10 по 1.12) прошлого года в 6,4 раза.

Санврач уточнила, что чаще болеют дети до 14 лет - они составляют 60,8% от числа всех заболевших. Доля пациентов до 1 года - 6%, беременных - 3,3%.

"Отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди детей организованных коллективов. Это связано с началом учебного года в школах, сузах, вузах. В общей заболеваемости 27,8% заболевших ОРВИ составляют школьники, 16,2% - дети, посещающие детские сады, 7% - студенты", - приводит слова Бейсеновой Sputnik Казахстан.