Путин рассказал о снижении безработицы в стране

Президент России Владимир Путин на форуме "Россия зовет!" сообщил, что новая волна заболеваемости COVID-19, вызванная появлением нового штамма, поставила вопрос на темпах восстановления мировой экономики.

"Конечно, в фокусе общего внимания вот уже почти два года находится эпидемия коронавируса, ничего с этим не поделаешь. Ее влияние на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, на всю глобальную экономику влияет. Отмечу что, она – экономика - постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна – это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса", - сказал Путин.

Глава государства отметил, мир входит в очередную волну пандемии на фоне высокого инфляционного давления.

"Что касается непосредственно экономической повестки, то отличительной чертой текущей ситуации стало высокое инфляционное давление, с которым мир входит в очередную волну пандемии", - заявил Путин, отметив, что инфляция вызвана целым комплексом причин, которые наложились друг на друга.

Что касается безработицы, то, по словам президента, она в России снизилась до допандемийного уровня.

"Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3% - это как раз допандемийный уровень. И сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился", - уточнил он.