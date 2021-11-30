Силуанов попросил не паниковать из-за "омикрона"

Глава Минфина России Антон Силуанов призвал не паниковать заранее из-за нового омикрон-штамма коронавируса. Такое мнение он выразил в кулуарах форума "Россия зовет".

"Надо посмотреть, что это за штамм, насколько он более опасен, чем дельта-штамм. Тогда уже можно будет делать выводы о тех мерах, которые принимались у нас в текущем году и в прошлые годы в части обеспечения здоровья и жизни людей, с тем чтобы меньше влияния этого штамма было на наших граждан и экономику", - цитирует министра РИА Новости.

Политик призвал принимать конкретные решения по мерам воздействия исходя из заключений, которые дадут врачи.

Ранее сегодня глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина также заявила о преждевременности выводов о влиянии "омикрона" на экономику и денежно-кредитную политику.

Напомним, председатель ВОЗ Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с тем, что новый штамм коронавируса по опасности, которую он несет, может оказаться сопоставимым с вирусом Эбола, а по контагиозности - со штаммом "дельта".