Обозреватели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали ситуацию с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, которая подала иск в международный суд в Гааге на Украину из-за предприятия по производству авиадвигателей "Мотор Сич" и потребовала $4,5 млрд из-за несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам и применения незаконных санкций.

"Посмотрим, будут ли американцы в этот раз платить за свою собаку", — заявил пользователь "Золотой знак гарнизона".

Комментатор под ником "Стихи и картины Дунсу" считает, что правительство Украины ни на что не способно. "Ждем, когда придет Россия и превратит Украину в землю русскую", — надеется он.

Еще один читатель отметил, что раз украинское государство захотело политизации, то "пусть получает". "Бизнес — это бизнес, так и должно быть", - добавил обозреватель.

"Слишком оптимистично. Украина не будет компенсировать вложения китайским компаниям. Она уже не раз игнорировала требования инвесторов", — посетовал комментатор Му Фэн.