В России сообщили о переброске к границам военной техники НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО занимается переброской военной техники к российской границе, в том числе британской и американской.

"Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов", — приводит его слова РИА Новости.

По мнению министра, Запад провоцирует Киев на антироссийские действия, который может устроить "военные авантюры".

"Все это создает прямую угрозу безопасности России. Об этом 18 ноября на расширенной коллегии нашего министерства говорил президент Путин. И он подчеркнул, что нам конфликты не нужны", — отметил он.

Лавров подчеркнул, что Москва примет необходимые меры для обеспечения безопасности страны, если западные страны будут подстрекать Украину.

Ситуацию с переброской техники НАТО прокомментировал и президент Владимир Путин на форуме "Россия зовет!". По его словам, Россия выражает озабоченность тому, что рядом с ее границами проводятся военные учения.

"Российская Федерация также испытывает определенные озабоченности в связи с тем, что возле ее границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе незапланированные, как это было совсем недавно в Черном море", - подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил про учения в Черном море, рассказав, что в 20 км от границы летали бомбардировщики, на борту которых может находиться и ядерное оружие. "И это все составляет угрозу для нас", - сообщил российский лидер.