Предприимчивый водитель положил взятку в карман полицейскому в Ереване

Автолюбитель дал взятку патрульному полицейскому и был задержан в Ереване, об этом рассказали в пресс-службе полиции Армении.

Во время дежурства в административном районе Малатия-Себастия правоохранители заметили на улице машину Mitsubishi с тонированным ветровым стеклом, что запрещено законодательством.

При проверке документов было установлено, что у автомобиля нет полиса ОСАГО. Чтобы не платить штраф, нарушитель решил подкупить правоохранителей и положил взятку в карман одному из них, после чего его сразу же доставили в участок.

По факту оформлены материалы, они переданы в СУ СК по Еревану.