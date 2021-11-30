Стало известно, каким президент России хочет видеть мир

Президент России описал свою версию идеального мира на пленарном заседании форума "Россия зовет!".

По словам главы государства, он видит мир с экологичным транспортом и правильной утилизацией продуктов.

"Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде. Если бы мы летали на самолетах, которые бы не загрязняли атмосферу. Если мы используем какие-то продукты питания, чтобы они добывались соответствующим способом и утилизировались должным образом", – отметил российский лидер.