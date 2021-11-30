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Стало известно, каким президент России хочет видеть мир

Стало известно, каким президент России хочет видеть мир

Президент России описал свою версию идеального мира на пленарном заседании форума "Россия зовет!".

По словам главы государства, он видит мир с экологичным транспортом и правильной утилизацией продуктов.

"Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде. Если бы мы летали на самолетах, которые бы не загрязняли атмосферу. Если мы используем какие-то продукты питания, чтобы они добывались соответствующим способом и утилизировались должным образом", – отметил российский лидер.

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