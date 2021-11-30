Стало известно, что Путину не дает спать по ночам

Основной проблемой для России является демографическая ситуация, заявил президент России Владимир Путин в рамках форума на форуме "Россия зовет".

"Наш коллега из Катара, только что задававший вопрос, спросил, что не дает спать по ночам. У нас есть внутренние проблемы, и связано это прежде всего с проблемами демографии", — сказал Путин.

Также он напомнил, что в 1999-м году в России был отмечен самый низкий уровень рождаемости - 1,2 млн.

"У нас два естественных спада в демографическом нашем развитии было - это во время Второй мировой войны или Великой отечественной войны, как мы говорим, 1943-1944 год, и начало-середина 90-х годов после развала Советского союза, равнозначный уровень падения рождаемости... Эта проблема приобрела системообразующий, экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рук на рынке труда", — добавил российский лидер.