Главная » Новости

Стало известно, что Путину не дает спать по ночам

Стало известно, что Путину не дает спать по ночам

Основной проблемой для России является демографическая ситуация, заявил президент России Владимир Путин в рамках форума на форуме "Россия зовет".

"Наш коллега из Катара, только что задававший вопрос, спросил, что не дает спать по ночам. У нас есть внутренние проблемы, и связано это прежде всего с проблемами демографии", — сказал Путин.

Также он напомнил, что в 1999-м году в России был отмечен самый низкий уровень рождаемости - 1,2 млн.

 "У нас два естественных спада в демографическом нашем развитии было - это во время Второй мировой войны или Великой отечественной войны, как мы говорим, 1943-1944 год, и начало-середина 90-х годов после развала Советского союза, равнозначный уровень падения рождаемости... Эта проблема приобрела системообразующий, экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рук на рынке труда", — добавил российский лидер.

1010 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!