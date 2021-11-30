Путин призвал готовиться к любым изменениям COVID-19

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет", коснулся темы коронавирусной пандемии.

По словам главы государства, чтобы узнать о последствиях нового штамма "омикрон", необходимо подождать несколько недель. "Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса", - заявил он.

Путин также призвал правительство РФ обнародовать обновленный план действий в связи с появлением "омикрона".

"Я прошу правительство в недельный срок, сейчас хочу обратиться к своим коллегам из правительства , в недельный срок подготовить обновленный план действия в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса", - поручил он.

Помимо этого, российский лидер предложил отслеживать эффективность препаратов и тестов, а также внедрять четкие алгоритмы для снижения распространения болезни.

"Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств и кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни", - отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что эффективная борьба с коронавирусом заключается в работе сообща, о которой неоднократно говорилось на площадке ООН.

"Можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества. Имею ввиду взаимное признание вакцин и сертификатов по вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами", - сообщил президент РФ.