Пашинян и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу провели переговоры в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в Ереване переговоры со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром, такое сообщение распространила пресс-служба главы правительства РА.

В нем говорится, что политики обсуждали вопросы, касающиеся саммита "Восточного партнерства", который пройдет в Брюсселе 15 декабря, передает Sputnik Армения.

Клаар передал Пашиняну приветствия главы Евросовета Шарля Мишеля и подтвердил готовность Евросоюза продолжать усилия по упрочению связей с Арменией.

В свою очередь, Пашинян дал высокую оценку уровень сотрудничества Армения с Евросоюзом и обратил внимание на высокую важность саммита "Восточного партнерства" в контексте развития двусторонних отношений.