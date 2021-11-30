Гололедица и снег укутают землю в Москве и по области

Гололедица в Москве в первую зимнюю ночь достигнет 10-15 мм в толщину, снежный покров 1 декабря составит минимум 5-7 см, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве, с приближением холодного атмосферного фронта, с полудня дождь стал переходить в интенсивные заряды снега, при порывах ветра до 17-22 м/с началась метель с ухудшением видимости до 1 км и менее", - цитирует его РИА Новости.

Синоптики пояснил, что температура воздуха начала падать и после 15.00 она опустится ниже нуля, из-за чего возникнет гололедица, которая охватит всю Центральную Россию, Верхнее и Среднее Поволжье.

Тишковец отметил, что на проезжей части и тротуарах будет чрезвычайно скользко, тормозной путь автомобиля, едущего на скорости 60 км/ч, станет больше в несколько раз, увеличившись примерно с 20-30 м до 130-140 м.

"Кроме того, уже сегодня в столице начнет формироваться и снежный покров, высота которого 1 декабря составит как минимум 5-7 см, по северу Подмосковья - до 5-10 см, на западе области (в районе Можайска) - местами до 7-12 см. Температура воздуха в ближайшие сутки понизится до положенной нормы минус 1-6. Наступит настоящая зима", - заключил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос".