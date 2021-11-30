В Ставропольском крае полицейский убил в лесу друга из-за денег

В Ставропольском крае полицейский заманил в лес своего друга и застрелил. Об этом сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Преступление произошло в декабре 2020 года в районе хутора Грушевого.

По данным прокуратуры, бывший сотрудник ГУ МВД России по Ставропольскому краю выстрелил в голову потерпевшего из незарегистрированного пистолета. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

После убийства обвиняемый забрал деньги и имущество убитого. Общая сумма составила более 1,2 млн рублей. Через сутки после произошедшего мужчина вернулся за телом и вывез его в лесной массив на выезде из Ставрополя. Тело потерпевшего нашел 17 декабря проезжавший мимо мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов сумели установить личность злоумышленника. Уголовное дело передано в суд.