В Азербайджане потерпел крушение военный вертолет, погибли 14 человек

Военный вертолет разбился сегодня в Азербайджане, такое сообщение распространили Государственная пограничная служба (ГПС) и Генпрокуратура республики.

Примерно в 10:40 (09:40 мск) военный вертолет ГПС потерпел крушение во время учебного полета на авиационном полигоне "Гарагейбат".

"Среди членов экипажа вертолета есть погибшие и раненые", - уточняется в сообщении.

На место ЧП прибыл руководящий состав ГПС и Генпрокуратуры, ведомства ведут совместное расследование.

В аварии погибли офицеры ВС Азербайджана: полковник Фузули Джавадов, полковник-лейтенант Эмиль Назиров, капитан Джавид Байрамлы, капитан Хайям Алиев, капитан Джейхун Ахмедханов, майор Эльмир Гасанов, майор Эмиль Маилов, майор Эльбрус Ахмедов, майор Мурад Мамедов, майор Эмиль Алиев, старший лейтенант Абдулла Селейманов, старший лейтенант Фарид Нагиев, лейтенант Дарья Меджлунов, а также рабочий Набиев.