Парламент КБР одобрил закон о QR-кодах в общественных местах

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии поддержали законопроект, предполагающий введение QR-кодов для посещения общественных мест.

За поддержку законопроекта проголосовали 43 парламентария, 11 выступили против, еще один воздержался, сообщает РИА Новости.

Напомним, российское правительство 12 ноября внесло в Государственную Думу два законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест и проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Перед тем, как они пройдут обсуждения в Госдуме, отзывы на них должны дать регионы. Затем комитет нижней палаты по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.