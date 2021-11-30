Ураган приостановил рейсы в Стамбуле

Авиакомпания Turkish Airlines объявила о приостановке полетов в аэропорту Стамбула.

"В настоящее время из-за сильного ветра приостановлена регистрация пассажиров на рейсы, вылетающие из Стамбула. Относительно находящихся в воздухе самолетов ведется оценка возможности перенаправления их в другие аэропорты", - приводит слова работника авиакомпании РИА Новости.

Пресс-секретарь Turkish Airlines Яхья Устюн посоветовал пассажирам уточнять информацию о рейсах на сайте авиаперевозчика или в колл-центре.