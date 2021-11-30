В Турции прошла глобальная облава на агентов FETO

Сегодня утром 134 человека были задержаны в Турции, их подозревают в причастности к деятельности "террористической организации фетхуллахистов" (FETO), которую власти страны считают ответственной за организацию попытки госпереворота в июле 2016 года. Об этом передает турецкий телеканал TRT Haber.

В Стамбуле был выдан ордер на задержание 31 человека, из них в четырех районах были задержаны 28. Все они в ходе обучения в полицейской академии имели связи с FETO и продолжали поддерживать их даже после, как академия была закрыта и их перевели в другие заведения.

В результате обысков удалось изъять большое количество документов и цифровых материалов.

Производство по уголовному делу в отношении задержанных продолжается, разыскиваются трое сумевших скрыться от правосудия.

В Анкаре были выданы 103 ордера на задержание, из них 78 подозреваемых действовали в структуре Главного командования жандармерии и Главного управления безопасности. Еще 25 человек подозреваются по делу об утечке вопросов на трех экзаменах, проведенных министерством иностранных дел в 2009 году. Установлено, что члены FETO получили доступ к вопросам перед экзаменом, что облегчило его сдачу и дальнейшее проникновение фетхуллахистов в госструктуры.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор университета Кахраманмараш Сютчу Имам Тогрул Исмаил, со времен попытки госпереворота в Турции летом 2016 года прошло больше пяти лет, но все это время борьба государства против организации Фетхуллаха Гюлена не утихает. "FETO в свое время очень серьезно проникла в государственные структуры. Ее члены до сих пор работают чиновниками и дипломатами в турецких министерствах, ведут себя осторожно, и их сложно выявлять", - прежде всего сказал он.

"Поэтому властям приходится проводить многоступенчатые расследования, определять связи с FETO у тех, кто устроился на госслужбу довольно давно. Задержания и аресты представителей этой организации, которая в Турции имеет статус террористической, продолжаются и сейчас, что говорит о масштабе проблемы. Проблема действительно серьезная, поскольку это религиозная секта, и весьма многочисленная, членов FETO много не только в госструктурах, но и в целом в обществе", - обратил внимание Тогрул Исмаил.

Политолог подчеркнул, что планам FETO по антигосударственной подрывной деятельности не суждено сбыться. "Если один раз они совершили попытку государственного переворота, значит, этот план до сих пор существует. Однако на практике у них нет для этого возможностей. Даже тогда, в 2016 году, у них не было такой возможности, поскольку армия, на которую они возлагали надежду участия в военном перевороте, не поддержала FETO, ее никто не поддержал в турецком обществе, кроме собственных членов. Желание сменить власть в Турции у организации определенно осталось, но она не сможет претворить его в жизнь", - заключил профессор.