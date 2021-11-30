Бизнес на Северном Кавказе не имел прибыли в 2021 году

Рентабельность товаров и услуг, проданных отечественными крупными и средними компаниями, с января по июнь текущего года достигла 12,5%, что оказалось максимумом со второго полугодия 2018 года (12,7%).

За первое полугодие этого года выручка предприятий от продажи товаров, работ и услуг составила 95,64 трлн рублей при себестоимость 74 трлн рублей. Также на коммерческие и управленческие расходы бизнесом было направлено 11 трлн рублей. Полученная прибыль составила 10,64 трлн рублей (12,52% от расходов), сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование аудиторской компании "ФинЭкспертиза".

Отмечается, что за полугодие бизнес в республиках Северного Кавказа не заработал ничего. Предприятия Ингушетии понесли убытки в размере 20,3% от потраченных средств. В этом списке также оказались Чечня (–5,5%), Кабардино-Балкария (–2,7%), Дагестан (–1,5%) и Северная Осетия (–0,9%).

Как заявила глава FinExpertiza Global Елена Трубникова, добыча полезных ископаемых, где рентабельность продукции составила 33,8%, стала самой прибыльной отраслью за первые полгода. Однако в других сферах рентабельность оказалась ниже среднероссийских значений. "Бизнес, ориентированный на розничный спрос, сейчас сталкивается с опережающим ростом расходов, связанных с разгоном инфляции и удорожанием сырья",— подчеркнула она.