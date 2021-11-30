Народный защитник Грузии поговорила в США о ситуации вокруг Саакашвили

Народный защитник Грузии Нино Ломджария обсудила в США события, развернувшиеся вокруг дела бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Я отметила, что если бы не такая открытая поддержка с их стороны позиционирования Народного защитника, мы могли бы оказаться сегодня в очень сложной ситуации, как страна и общество", - поведала она.

По словам Ломджария, ее главная просьба и посыл в том, что для того, чтобы совместно содействовать развитию демократических процессов в Грузии, представителям медиа, прав человека, организациям по защите демократии и независимым институтам нужно больше поддержки.

"К сожалению, на мой взгляд, в последние годы этот процесс не идет теми темпами, даже можно говорить об обратном ходе демократии", - цитирует омбудсмена "Грузия Online".



Напомним, в ходе поездки в Вашингтон Ломджария проводит встречи с представителями Госдепартамента США, Конгресса и правозащитных организаций.

Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Спустя несколько дней он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, Саакашвили отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму.