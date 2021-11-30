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"Рыбное" ДТП произошло на перевале Камчик в Узбекистане (ФОТО)

&quot;Рыбное&quot; ДТП произошло на перевале Камчик в Узбекистане (ФОТО)

Необычная авария случилась на перевале Камчик. Сначала сообщения о ней распространились в социальных сетях, информацию подтвердили в пресс-службе хокимията Ташкентской области.

ДТП произошло в пятницу 26 ноября примерно в 16:30 на 227-километре автодороги А-373 Ташкент-Ош.

Автомашина, принадлежащая иностранной компании, перевозила мальков рыбы в пластиковом контейнере. В какой-то момент он развалился, и рыба из него усыпала всю дорогу.

В результате никто не пострадал. Большую часть выпавших мальков также удалось собрать до того, как они погибли.

Фото: хокимият Ташкентской области

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