Активисты Адыгеи приняли активное участие в экоакции "Сохраним лес"

В Адыгее на территории Красногвардейского участкового лесничества прошла экологическая акция "Сохраним лес".

Принявшие участие в ней школьники, волонтеры, работники предприятий, компаний, региональных органов власти и лесничества высадили в лесничестве 21 тыс саженцев дуба чершчатого, - передает "АиФ-Адыгея".

Всероссийская акция "Сохраним лес", уже третья по счету, стартовала в августе текущего 2021 года. Высадки в ее рамках проходят по всей стране, главным фактором в большинстве регионов являются благоприятные погодные условия. На данный момент высажено уже более 70 млн новых деревьев, - говорится в сообщении.