В Казахстане приостановят утилизацию старых машин

Прием на утилизацию старых автомобилей временно приостановят в Казахстане с 1 декабря, сообщает сайт расширенных обязательств производителей.

До конца текущего года специалисты планируют провести инвентаризацию принятых транспортных средств и техники.

В рамках программы жители республики сдали в этом году 50 005 транспортных средств, вышедших из эксплуатации. Из них 37 495 - легковушки, 4 040 - пассажирские и 8 470 - грузовые. По программе утилизации сельскохозяйственной техники принято 3 054 машины, из них 2 226 тракторов и 828 комбайнов.

Стоит также добавить, что прием сельскохозяйственной техники еще продолжается.