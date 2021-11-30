В Донецке заработал Русский дом

В Донецке сегодня по инициативе русской гуманитарной миссии и центра молодежных инициатив самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) открылся Русский дом, который позволит укрепить ее связи с Россией.

"С каждым годом крепнут связи с РФ. Мы все знаем, сколько сделано в политической, гуманитарной и экономической сферах в этом направлении. Сегодня очередной этап в этом процессе ознаменуется открытием Русского дома в Донецке, который станет еще одним центром для сохранения нашей исторической памяти и борьбы с фальсификацией истории", - сказал перед открытием глава ДНР Денис Пушилин, принявший участие в торжественном мероприятии, передает РИА Новости.

Проект будет направлен на реализацию культурно-просветительских и образовательных программ.

"Русский дом станет площадкой для обобщения, объединения усилий и налаживания новых контактов, воплощения новых идей, социальных стартапов и решений, направленных на улучшение качества жизни жителей республики и расширения горизонтов возможностей", - сказал на открытии гендиректор русской гуманитарной миссии Сергей Шевчук.

В начале наступающего 2022 года аналогичный проект заработает и в Луганске, - добавил Шевчук.