Песков опроверг возможность штрафов за отказ от прививки в России

Штрафов за отказ от прививки против коронавируса в России не будет, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

"Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, СМИ сообщили, что власти Австрии разработали законопроект, согласно которому при первом отказе от прививки человека вызовут в районный административный орган. Если он проигнорирует это, то через месяц его вызовут повторно. После третьего отказа от прививки нарушителю грозит штраф в размере €3,6 тыс либо лишение свободы на четыре недели. Если человек продолжит отказываться, то штраф может вырасти вдвое