Набиуллина рассказала, сколько нужно времени для снижения высокой инфляции

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе своего выступления на инвестиционном форуме "Россия зовет!", что инфляцию можно снизить за 2-3 года.

"Мы по своему опыту знаем, что инфляцию можно снизить за 2-3 года даже с очень высоких уровней. Но для того, чтобы завоевать доверие, и чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других стран показывает, что это не менее 10 лет, может быть, даже и больше", - поведала глава Банка России.

Она подчеркнула, что развитые страны такое доверие завоевали, добавив, что в России ситуация другая. "У нас нет такого доверия, у нас инфляционные ожидания не заякорены", - цитирует Набиуллину ТАСС.