Дагестанские экоактивисты нашли стихийную свалку в Хасавюртовском районе

Дагестанские экоактивитсы забили тревогу: в ходе одного из рейдов они обнаружили в селе Петраковское в Хасавюртовском районе Дагестана обширную мусорную свалку, которая занимает большую территорию.

Информацию о стихийной свалке распространили в соцсетях представители общественного движения "ЭКОконтроль". Власти района оперативно взяли этот вопрос на особый контроль, - сообщили в пресс-службе районной администрации.

"Глава сельского поселения предупрежден о необходимости проведения санитарной очистки, а власти муниципального района предприняли все необходимые меры по устранению данной стихийной свалки", - сообщил представитель администрации района, передает ТАСС.

Сейчас на месте свалки оперативно идут работы по ее устранению, - добавили в администрации Хасавюртовского района.