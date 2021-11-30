Британцы заявили о неспособности противостоять России

Обозреватели журнала The Times прокомментировали слова российского посла Великобритании Андрея Келина, который сообщил, что активность британских войск может привести к эскалации конфликта. По их мнению, агрессивные действия из-за Украины завершатся их разгромом.

"Политики ничему не учатся. Британия не должна вмешиваться в дела других стран. Или мы согласны принимать у себя тысячи беженцев, появившиеся из-за наших действий?" — задался вопросом пользователь Odin.

Читатель Romana Hope-mason рассказал о том, что посол РФ испытывает сильные патриотические чувства, которыми не обладает "вестминстерский истэблишмент, радостно распродающий богатства" Британии. Также он напомнил, что у России имеются отсутствующие у Королевства огромные ресурсы.

По словам комментатора GregE, в случае участия в конфликте в Украине российские солдаты пройдутся катком по британской армии.

"У нас хорошее вооружение, но нам не хватит людской массы, чтобы воевать с русскими. У них примерно в 20 раз больше Т-80, чем у нас "Челленджеров". Я бы предложил нашим лидером на сей раз отойти в сторонку", — отметил Triple C.

Ранее министерство обороны Великобритании объявило план модернизации армии под названием "Солдат будущего", в рамках которого военное присутствие страны по всему миру будет увеличено. Военное присутствие по всему миру. Королевство планирует разместить несколько сотен единиц бронетехники в Германии, чтобы оказать поддержку НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине.