Молодежь КЧР получит свой первый коворкинг-центр

В скором времени в Карачаево-Черкесии (КЧР) заработает первый в республике коворкинг-центр "Дом молодежи", который объединит в себе социальное проектирование, а также малый и средний бизнес, - сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в своем аккаунте в Instagram.

"Проект, ставший победителем Фонда президентских грантов, реализуется при поддержке министерства по делам молодежи Карачаево-Черкесии и АНО "Союз молодежи КЧР", - написал Темрезов, отметив, что площадка станет хорошим подспорьем для обмена опытом и идеями, передает "Интерфакс".

Регион активно развивается в этом направлении, в нем много талантливой, активной и неравнодушной молодежи, и появление коворкинга позитивно скажется на развитии гражданского общества и бизнес-сектора, - добавил глава региона.