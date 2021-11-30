Жительница Невинномысска продала квартиру подруги-инвалида

В Невинномысске окончено расследование уголовного дела в отношении мошенницы, продавшей чужую квартиру. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставрополью.

Как установило предварительное следствие, подозреваемая - 59-летняя местная жительница предложила своей знакомой-инвалиду жить вместе, чтобы ухаживать за ней.

"Она ввела в заблуждение потерпевшую и предложила продать ее квартиру, пообещав также продать и свою, чтобы на общие деньги купить совместное жилье", - пояснили в полиции.

Благодаря нотариально заверенной доверенности, обвиняемая продала квартиру подруги за 850 тыс рублей и потратила эти деньги на личные нужды.

Собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Невинномысский городской суд для рассмотрения по существу.